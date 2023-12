Koňskou dávku pervitinu požil třiatřicetiletý muž předloni v září předtím, než se rozhodl se svou známou sednout za volant a vyrazit na projížďku nočním Brnem. Krátce po půlnoci však pod vlivem drog nezvládl řízení a před křižovatkou Řípské a Vlárské ulice přejel do protisměru a narazil do veřejného osvětlení.

Muž pod vlivem pervitinu se v autě řítil ulicemi Brna, havaroval. Na následky zranění spolujezdkyně zemřela. | Foto: Pixabay.com

Ačkoli žena nehodu přežila, na následky zranění o sedm měsíců později zemřela. Za usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky si muž odsedí čtyři a půl roku ve vězení.

Případ ve středu projednával brněnský krajský soud, rozsudek je pravomocný. Obhájce obžalovaného Martina Kaina upozorňoval zejména na fakt, že žena nebyla při jízdě autem ani v době nehody připoutaná. Kromě toho měla obviněnému sehnat a nabídnout pervitin přímo ona. Soudce proto její spoluúčast při nehodě vyčíslili na polovinu. „Je nutné podotknout, že se poškozená podílela na dopravní nehodě ve významné výši, oba požili návykové látky, sama byla uživatelkou a opatřovala pervitin, který policisté ve voze zajistili,“ řekl soudce Josef Teplý.

Zda se muž se ženou dobře znali ještě před nehodou, obhájce ani zmocněnkyně pozůstalé dcery nevěděli. Těsně před nehodou se obžalovaný Kain řítil ulicí rychlostí zhruba osmdesát kilometrů za hodinu, tedy o třicet kilometrů za hodinu více, než je v místě povolená rychlost. Další nehodu prošetřovali policisté rovněž letos v červenci, kdy muž znovu nezvládl řízení a s autem sjel do protisměru. Podle obhájce se tak stalo v době, kdy měl obviněný namířeno právě k soudu.

Poškozenou po nehodě záchranáři oživovali a převezli do nemocnice, kde upadla do kómatu. Po probuzení a propuštění ze špitálu pak kvůli špatnému zdravotnímu stavu skončila v léčebně dlouhodobě nemocných. Tam se však loni na jaře nakazila koronavirem a zemřela. „Smrt poškozené je v přímé příčinné souvislosti s nehodou. Pokud by poškozená neutrpěla zranění a neupadla do kómatu, k její smrti by nedošlo,“ pokračoval soudce Teplý.

Obhajoba se přitom snažila poukázat, že žena zemřela právě teprve více než půl roku po nešťastném incidentu. „Žena zemřela až po sedmi měsících, a to na onemocnění koronavirem. Nakazila se ve zdravotnickém zařízení a navíc, pokud by se poškozená připoutala, byla by její zranění srovnatelná s řidičovými, kterému se téměř nic nestalo,“ uvedl obhájce obžalovaného Tomáš Sedláček.

K odvolání, kterým se ve středu zabýval Krajský soud v Brně, se připojila také zmocněnkyně matky, bratra a dcery zemřelé ženy, kteří jsou v případu poškozenými. Ta po soudu požadovala vyšší odškodné pro pozůstalé. „Chtěla bych akcentovat jednu věc, a to především fakt, že se nezletilá dcera ženy stala po nehodě prakticky sirotkem a soud jí přiznal odškodné ve výši pouhých několika tisíc korun,“ reagovala rozhořčeně zmocněnkyně pozůstalých Alena Saubrová.

Soudní senát jejímu požadavku vyhověl a výši odškodného u všech tří pozůstalých změnil. Dceři tak přiznal přibližně čtvrt milionu korun. Odvolání obžalovaného Martina Kaina, kterým obhajoba požadovala zrušení původního rozsudku, soudce zamítl. Za usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky tak za mřížemi stráví čtyři a půl roku. Třiatřicetiletého muže soud pravomocně potrestal také šestiletým zákazem řízení.