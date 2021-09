David Krček jel sto třicet kilometrů v hodině a nedobrzdil přicházející srážku s kamionem na dálnici na Brněnsku. Narazil do něho pravou přední částí auta a přitom se poranil spolujezdec. Na tato zranění později zemřel. „Přišel jsem tam o nejlepšího kamaráda. Vím, že tam mám částečnou vinu, “ vypověděl David Krček u středečního krajského soudu. Nesouhlasí však s tím, že je vina z předloňské listopadové nehody jen jeho.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Soud se sešel znovu po přezkoumání, zda na nehodě měl podíl i řidič kamionu. „Bylo to náhlé najetí bez předchozí světelné signalizace a ze znaleckých posudků vyplývá, že obžalovaný na to zareagoval ihned. Jakmile spatřil, že vybočuje nákladní souprava do levého jízdního pruhu, začal brzdit, ale už tomu nedokázal zabránit,“ řekl Krčkův advokát Michal Smečka.