/VIDEO/ Bývalý radní městské části Brno-střed Svatopluk Bartík kromě omluvy a částky padesáti tisíc korun prezidentu Miloši Zemanovi musí poslat i zbývajících dvě stě tisíc korun. Krajský soud v Brně ve středu potvrdil rozsudek soudu první instance ze září roku 2020. Vzájemnou žalobu obou stran naopak zamítl. Proti rozhodnutí se obžalovaný Bartík i žalobce Zeman mohou dovolat.

Krajský soud v Brně ve středu rozhodoval o žalobě na Svatopluka Bartíka za jeho nepravdivý výrok o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana. | Video: Deník/Barbora Peštálová

Za Bartíkův výrok na jeho facebookovém profilu z konce roku 2017 před lednovými prezidentskými volbami požadoval Miloš Zeman odškodnění pěti milionů korun. Bartík o něm napsal, že má rakovinu, odmítá se léčit a zbývá mu pár měsíců života. „Žalovaný je podnikavý v oblasti PR a politickým podnikatelem. Vsadil na jednu notu. Pokud by žalobce nebyl v prezidentské volbě zvolen, nebo pokud by zemřel, byl by žalovaný za hvězdu," vysvětlil částku v závěrečné řeči právní zástupce Zemana Marek Nespala.