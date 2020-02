Obžalovaný dívku, která u něj byla v rodinném domě v Brně na návštěvě, podle soudce Tomáše Kurfiřta nejprve dusil textilií. Pak jí svázal ručníkem a osuškou ruce a nohy a připoutal ji kabelem k posteli. "Také jí sundal boty a téměř čtyři hodiny ji kontroloval a svítil jí do očí. Sebral jí mobil, čtyři sta korun v hotovosti a předplatní jízdenku na MHD," uvedl soudce.

Když se poté po několika hodinách dívka vyprostila, vylezla oknem na střechu a vyskočila ven. Při pádu z výšky se pak těžce zranila a čtyři měsíce chodila jen o francouzských holích. "Utrpěla zlomeniny nohou a také posttraumatickou stresovou poruchu," dodal předseda senátu.

Dámek vinu od začátku popíral. "Žádného násilí jsem se nedopustil, nic jsem té dívce nevzal, nic jsem neuloupil," hájil se v závěrečné řeči u soudu. Jeho obhájce Petr Matějka navrhoval zproštění viny. "Žádný z důkazů obžalovaného neusvědčuje z loupeže," řekl advokát, který zpochybnil věrohodnost poškozené s tím, že jde o psychicky narušenou osobnost.

Státní zástupce Petr Bejšovec naopak tvrdil, že obžalovaného usvědčuje výpověď dívky podpořená dalšími důkazy v podobě stop DNA na místě činu. "Proč by poškozená v sedm hodin večer odešla nepozorovaně z bytu a vrátila se tam o téměř čtyři hodiny později, jak tvrdil obžalovaný? Proč by pak zutá lezla do okna a spadla z něj, když ho uviděla? To je neproveditelné," zpochybnil žalobce Dámkovu obhajobu a navrhl trest kolem šesti let vězení.

Soud mu dal za pravdu a dal Dámkovi trest v polovině trestní sazby, která je u loupeže s těžkou újmou na zdraví pět až dvanáct let. Obžalovaný se proti trestu 8,5 roku ve věznici se zvýšenou ostrahou okamžitě odvolal. Případ tak bude řešit Vrchní soud v Olomouci.