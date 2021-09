Podle původní obžaloby měl Kostka dívku znásilnit, to však již dříve Městský soud v Brně vyvrátil. „Situace osahávání přes oděv nemůže dosáhnout takové intenzity jako opakovaná soulož. Obhajobu obžalovaného se ale podařilo vyvrátit nejen výpovědí poškozené a výpověďmi rodinných příslušníků, ale i obsahem SMS komunikace. Obžalovaný nezpochybňuje, že mu babička poškozené vyčítá, že její vnučku sexuálně napadl,“ uvedl soudce Vlastimír Čech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.