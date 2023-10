„Zboží si dal do pravé ruky a bez zaplacení s ním prošel prostorem určeným pro vstup do prodejny,“ přečetla z obžaloby předsedkyně soudu Lenka Králíková.

I když cena ukradených potravin nepřekročila ani třicet korun, sáhl soud k nepodmíněnému trestu. Nezaměstnaný muž z Brna už totiž měl na svědomí jedenáct předchozích krádeží, při kterých v drogeriích a supermarketech ukradl zboží za více než 74 tisíc korun. V březnu si za to od soudu dokonce vyslechl tříletý podmíněný trest.

Při jednání Městského soudu obhajoval Kozák svou červnovou krádež tím, že neměl peníze. Původně podle svých slov chtěl krást alkohol, nakonec si to ale rozmyslel. Ke krádeži se tehdy doznal. Nepodmíněný půlroční trest ve věznici s ostrahou mu ale připadal moc přísný, a tak se proti rozsudku odvolal.

Obhájce Kozáka Marek Caha argumentoval především nízkou škodou, kterou obžalovaný supermarketu způsobil. „Společenská škodlivost podle nás nebyla vysoká, nebylo to ani třicet korun. Mám za to, že by ještě mělo smysl zapůsobit na něj prostředky přestupkového práva, ne práva trestního,“ řekl obhájce Caha.

S tím ale soudkyně Králíková nesouhlasila. „Výše škody není v tomto případě podstatná. Jednání obžalovaného nabralo v roce 2023 na intenzitě a nelze jej proto bagatelizovat. Když nefungují preventivní opatření, musí přijít ty represivní,“ zdůvodnila Králíková, proč soud odvolání zamítl.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu už není přípustný žádný další opravný prostředek. Rozsudek je tak pravomocný.

Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková