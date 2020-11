Jeden ze sousedů oznámil, že v pozdních hodinách je slyšet z bytu rámus v průměru každý třetí den. „Mladý muž to nijak nerozporoval a poznamenal, že ztratil pojem o čase. Při hraní počítačové hry měl sice nasazená sluchátka, jejím průběhem se ale nechal natolik strhnout, že o sobě dával vědět přes celý dům," sdělil v úterý mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Strážníci mladíka upozornili, že ne každý má momentálně takový režim, aby ráno nemusel do školy ani do práce. Zároveň mu poradili, aby si zbytečně nekazil vztahy se sousedy, kteří se potřebují v klidu vyspat. „Hráč se hlídce omluvil a slíbil, že se podle jejích rad zařídí. Pokud by slib nedodržel, může při příštím setkání s kolegy očekávat přísný postih," doplnil Ghanem.

Napoprvé strážníci případ uzavřeli domluvou.