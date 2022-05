Do té doby sice spící mladík na okamžik procitl, ale v první chvíli zřejmě ani netušil, že byl právě okraden. „Soudě podle kamerových záběrů si to ale brzy uvědomil, sahal si do kapes a rozhlížel se dokola,“ doplnil mluvčí.

Celou situaci zaregistrovali pracovníci dohledového centra městské policie. „Dvojici podezřelých zblízka natočili a mezitím také vyrozuměli kolegu z operačního střediska. Vyslaní strážníci osmnáctiletého muže podezřelého z krádeže telefonu vzápětí dostihli ještě v podchodu a po zjištění totožnosti ho předali republikovým policistům jako podezřelého z trestného činu,“ dodal Šoba.