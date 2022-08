Cizinci na ně působili dojmem, jako by nevěděli, kam se mají dál vydat, a po oslovení nedokázali odpovídat česky ani anglicky.

Invaze běženců na jih Moravy: přibylo jich čtyřnásobně, jezdí v kamionu i vlakem

Později vyšlo najevo, že mají migranti namířeno do Německa a Holandska. „Pasy ani žádné jiné doklady u sebe nikdo z osmnácti mladíků neměl, a tak po příjezdu dvou autohlídek městské policie dorazili i přivolaní státní policisté. Všechny muže přibližně ve věku od dvaceti do třiceti let jim strážníci předali,“ sdělil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.