Jsem čarodějnice. Poznáte středověk, proklínala agresivní žena strážníky v Brně

/VIDEO/ Záchranka? Co je mně po tom? Přestaň na mě hrabat, nebo zažiješ, co už je od pradávna ze středověku! S agresivní mladou ženou se v neděli večer u hlavního nádraží potýkali brněnští strážníci. Žena měla svalit na zem svého přítele, klekla na něj a bila ho pěstmi do obličeje. Muž si však na žádné zranění později nestěžoval. O případu městská policie informovala ve čtvrtek.

Jsem čarodějnice. Poznáte středověk, proklínala agresivní žena strážníky v Brně | Foto: MP Brno