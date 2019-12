Policisté krátce po poledni přijali hlášení o střelbě ve vnitrobloku jednoho z domů v Lidické ulici. „V lokalitě se podle našich zjištění pohyboval muž ozbrojený střelnou zbraní, ze které údajně také vystřelil. Na místo ihned vyrazily policejní hlídky i zásahová jednotka. V době našeho příjezdu se už pachatel v objektu nenacházel. Nyní po něm pátráme,“ sdělil ředitel městského ředitelství brněnské policie Martin Kotlan.

Podobu ani totožnost pachatele policisté neznají. Není ani jisté, jestli střílel z opravdové zbraně. „Mohlo jít například o plynovou pistoli. Kvůli zajištění naprostého bezpečí jsme však všechny místnosti v dotčeném objektu prohledali. Do některých z nich jsme museli vniknout za použití hrubé síly,“ dodal Kotlan. Na místě nebyl nikdo zraněný. Podle policistů nejspíše nešlo o útok mířený na konkrétní cíl.

Při zásahu byla část Lidické ulice na dvě hodiny zcela zavřená. Zastavil provoz tramvajových linek 1 a 6. „Místem nešlo projet, proto byl problém s opatřením náhradní autobusové dopravy. Musela využívat vedlejší ulice, které byly brzy přetížené. Komplikace navíc přišly v počátku odpolední špičky, kterou nyní ještě posílily blížící se Vánoce,“ sdělil provozní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.

Poté, co policisté do ulice znovu vpustili auta i vozy hromadné dopravy, se situace postupně vrátila do normálu. „Trvalo asi hodinu, než tramvaje začaly znovu jezdit přesně podle jízdního řádu,“ doplnil Seitl.

V budově s dvorním traktem, kde se měl střelec podle hlášení pohybovat, sídlí také mateřská škola. V době útoku v ní bylo pět dětí.

Zatímco na místě zasahovali policisté, lidé z okolních budov museli zůstat uvnitř. „Byl jsem zrovna v kadeřnictví, když jsme viděli přijíždět policejní auta. Řekli nám, ať zůstaneme v klidu uvnitř a nikam nechodíme. Žádnou střelbu jsem neslyšel, ani jsme nic neviděli,“ řekl mladík, který při zásahu zůstal v uzavřené oblasti.

Podle České televize policisté na místě znovu zasahovali v pátek ve večerních hodinách. Kolem šesté hodiny měla na místo přijet dvě policejní auta a v budově zatknout jednoho muže, kterého následně z místa odvezli.