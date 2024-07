Nebere ani mobilní telefon. „Je silnější postavy, je asi sto šedesát šest centimetrů vysoká. Má hnědé oči a černé krátké vlasy. Vypadá přiměřeně svému věku,“ popsal nezvěstnou dívku brněnský policejní mluvčí Pavel Šváb.

Dívka byla oblečená do modrých riflí, šedého svetru s kožešinou a šedého trička. Na hlavě měla bílo-hnědý klobouk a byla obutá do sportovních bot. „Ve středu okolo třetí hodiny odpoledne odešla z místa trvalého bydliště. Byla svěřená do péče svého otce, ale v minulosti už byla pohřešovaná,“ informoval Šváb.

Policisté vyhlásili po dívce pátrání ve čtvrtek a vyzývají obyvatele Brna k pomoci. „Pokud si někdo všimne dívky odpovídající uvedenému popisu, měl by to oznámit na lince 158. Rozhodně ale nedoporučujeme, aby se lidé pokoušeli dívku násilím zadržet,“ řekl Šváb.