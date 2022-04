Napadený muž s někdejší přítelkyní Procházky původně zamířili do jeho bytu pro věci. Protože měla žena z agresivního chování odsouzeného strach, předem jej kontaktovali zprávou, aby zjistili, zda se zrovna pohybuje mimo bydlení. „Svědci uvedli, že přišli dovnitř, pozdravili obžalovaného, on ale vytáhl nůž a se slovy zabiju tě ty zmr*e poškozeného bodl. Napadený muž současně vypověděl, že že při útoku zůstal zkamenělý a kdyby jej neodtáhla svědkyně, nejspíš by utrpěl mnohem horší zranění,“ líčila událost soudkyně Šárka Dufková.