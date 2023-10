„Choval se k nim moc hezky, hrál si s nimi, vymýšlel pro ně zábavu a chodili jsme na výlety," popsala žena. Od obžalovaného podle ní chlapci dostali maximálně na zadek vařečkou, a to výjimečně.

Tvrdší tresty podle bývalé přítelkyně obžalovaného uděloval dětem jeho bratr. „Jednou byla svědkem toho, že když měl chlapce hlídat jejich strýc, tak je nechal v kuchyni dřepovat. Děti brečely a na zemi byly vytrhané vlasy. Řekl, ať se nestarám, pohádali jsme se a já jsem se sebrala a odešla," vylíčila žena.

Násilí skončilo v srpnu předloňského roku, kdy se děti vypravily krást do obchodu jídlo, což k rodině přitáhlo pozornost policistů. Oba chlapci byli tak zbití, že museli být dvanáct dní v nemocnici. Tam kromě mnohačetných poranění zjistili lékaři u obou chlapců podvýživu, chudokrevnost a nedostatek některých vitamínů.

To, že chlapci kradli jídlo i doma, připustila bývalá přítelkyně obžalovaného, která je sama matkou dvou malých dětí. „I když jeho děti dostaly víc než moje, tak jim to pak snědly. Až do desíti hodin pak otravovaly, že mají hlad. Jednou se partnerův mladší syn plazil po zemi, aby mohl dojíst pohoštění z večera," stěžovala si u soudu.

PODCAST: Ve dvanácti utekla z domu, otec ji bil. Dnes zpívá v opeře

Na dotaz předsedy senátu Dušana Beránka, zda takové chování není známkou toho, že dětem chyběla potřebná výživa, odpověděla svědkyně, že ne. „Když jsem tam byla já, tak můžu zaručit, že tam jídlo vždy bylo a najíst dostaly. Zezačátku jsem jídlo obstarávala hlavně já, protože partnerovi nezbývalo moc peněz. Pak dostal v práci přidáno a zlepšilo se to," ujišťovala soudce žena.

Bratra obžalovaného soud nemohl vyslechnout, protože policie neví, kde přesně teď je. Podle posledních informací by měl žít na Kypru, tam se ale policistům nepodařilo ho najít.

Kdo chlapce týral?

Podle státní zástupkyně Zámoravcové je nepopiratelné, že se strýc dětí podílel na jejich týrání, nejzávažnější zranění jim ale beze vší pochybnosti způsobil právě obžalovaný. „Svědkyně uvedla, že obžalovaný své syny trestal jen občas, je ale nutné poukázat na výpovědi dětí o tom, že i ona se k nim chovala nevhodně. Chlapci navíc uvedli, že u těch situací byla a nezakročila, naopak říkala: ‚Jen jim přidej, zaslouží si to'," shrnula Zámoravcová ve své závěrečné řeči.

Obžalovanému u soudu polehčuje pouze to, že má doposud čistý trestní rejstřík. „Na druhé straně je nutné zohlednit všechny přitěžující okolnosti. Týrání se dopustil jako rodič vůči svým nezletilým dětem, které byly bezbranné," řekla Zámoravcová. Za pokus o těžké ublížení na zdraví a týrání svěřené osoby navrhla pro obžalovaného vězení na nejméně šest až sedm let.

Ústavní soud odmítl stížnost řidičky, která v Brně srazila a usmrtila dítě

Obhájce obžalovaného naopak navrhl, aby jej zprostil obžaloby. Podle něj děti bil jejich strýc a vina obžalovaného nebyla dostatečně prokázána. „Nejsem dokonalý otec, ale to co řekly děti, není pravda. Vím, že jsem udělal chybu a chtěl bych to nějak napravit, pokud by to šlo," dodal na závěr jednání obžalovaný.

Soud si ponechal čas na rozmyšlenou, rozsudek vynese v pondělí. Podle trestního zákoníku hrozí obžalovanému vězení s délkou pobytu v rozmezí od pěti po dvanácti let.

POSLECHNĚTE SI TAKÉ: Podcast Dějiny temné a tajemné, nejtajemnější česká vražda

Zdroj: Jaroslav Krupka, Jakub Vítek