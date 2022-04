U Rohlenky zadrželi zdrogovaného cizince. Dal si pervitin, má i zákazy řízení

/FOTO/ Několika soudy uložené tři platné zákazy řízení. Z toho ten poslední až do roku 2031. Plus další na cestě. Žádný problém. Sednu do káry, jedu. A ještě se nastřelím perníkem. Policejní hlídka zadržela ve středu brzy ráno při silniční kontrole na dálničním parkovišti u Rohlenky na Brněnsku čtyřiatřicetiletého cizince.

Cizinec za volantem jel na perníku i se zákazy řízení. Před policisty hrál divadlo. Hlídka ho zadržela na dálničním odpočívadle u Rohlenky na Brněnsku. | Foto: se souhlasem Policie ČR