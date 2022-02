Děsivá hodina znásilňování v Brně: soud řeší případ z Líšně, muži hrozí 12 let

Podle obžaloby si v brněnské Líšni vyhlédl ženu na zastávce, poté ji ve sněhu odtáhl do nedalekého lesoparku, škrtil téměř do bezvědomí a takřka hodinu znásilňoval. Za brutální akt z ledna 2019 nyní ukrajinskému útočníkovi Vasylu Boichukovi hrozí až dvanáct let za mřížemi. Případem se v pondělí zabýval Krajský soud v Brně.

Pouta, zatýkání - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Konflikt se odehrál v noci ze 12. na 13. ledna, kdy se oběť rozhodla oslavit zásnuby své kamarádky. Poté, co ženy popíjely v několika brněnských barech, se nad ránem vracela domů autobusem. „On stál v Líšni na rozcestí, vešel mi do cesty a začal říkat, že jsem hezká a jestli si s ním chci užít. Odpověděla jsem, že nemám zájem, v tu chvíli mě ale chytl za loket a začal mi vulgárně nadávat,“ popsala poškozená událost ve své výpovědi. Její odmítnutí však obžalovaný nerespektoval a odtáhl ženu do blízkého lesíku. Tam ji měl strhnout na záda a následně otočit na břicho. „Nemohla jsem se nadechnout, protože mě škrtil. Sundal mi kalhotky a začal mě zneužívat. Nejdřív vaginálně, pak i análně. V důsledku análního styku jsem se pokálela, hodně to bolelo. Říkala jsem si, že abych přežila, musím předstírat mrtvou,“ pokračovala oběť. Policisté pátrají po muži, který v Líšni znásilnil ženu Útočník při líčení přiznal, že měl se ženou pohlavní styk, obvinění ze znásilnění ale odmítl. Podle Boichuka se s poškozenou domluvili na placeném sexu. Poté, co jí nechtěl zaplatit, si prý zranění způsobila sama, aby jej mohla falešně nařknout. „Nevím, jak to tady funguje, že se holka nejdřív domluví, a pak říká, že jsem ji znásilnil. Stoprocentně tvrdím, že se nic takového nestalo,“ uvedl obžalovaný muž. Znalecký posudek předložený soudním znalcem nicméně svědčí o opaku. Zatímco před incidentem měla být poškozená bez jakýchkoliv psychických obtíží, po něm má mít problém dokonce s cestou do práce. Při vyšetřování případu kriminalisté současně našli shodu mezi DNA obžalovaného a vzorkem získaným z kalhotek oběti. „V době činu byly přibližně tři stupně a sníh, vyšetřovatelé na místě nalezli stopy po smýkání, otisky bot, svetřík a šálu,“ přečetl ze spisu soudce Roman Kafka. Most u Tomkova náměstí bez nosníku: podívejte se na následky víkendového bourání Aby obžalovaného odradila, předstírala oběť několik desítek minut mrtvou. „Využila jsem facky a dělala, že jsem omdlela. Zkoušel reflexy, bil mě. Pak ze mě slezl a okradl mě. Vzal mi peněženku, sundal hodinky a odešel. Pak jsem tam ještě nějakou dobu ležela, protože jsem měla strach, že se vrátí a zabije mě,“ vylíčila žena průběh události. Se zlomeným levým prsteníčkem posléze skončila v nemocnici, zároveň utrpěla četné zhmožděniny krku, stehen a genitálií. „Doteď beru antidepresiva, navštěvuji skupinovou terapii a psycholožku, mám strach chodit ven za tmy, téměř všude jezdím autem. Občas pro mě musí na zastávku chodit matka. Všechno musím plánovat dopředu, abych se vrátila domů dřív, než se setmí. Můj život už nebude jako dřív,“ stěžovala si oběť ve výpovědi. Vyklizený podchod pod hlavním nádražím v Brně: Předčasné, zlobí se prodejci Poškozené ženě měl Boichuk současně způsobit středně těžkou posttraumatickou poruchu, kvůli které se hlavního líčení na doporučení psycholožky nemohla zúčastnit. Další zhoršení zdravotního stavu mělo nastat rovněž v návaznosti na projednávání případu u soudu. „Je úzkostlivá, trpí nespavostí, má sníženou pracovní výkonnost a bojí se mužů. Z toho důvodu není schopná se líčení osobně zúčastnit,“ vysvětlil předseda soudního senátu Roman Kafka. Kvůli surovosti činu navrhla státní zástupkyně obžalovanému trest ve druhé polovině trestní sazby. Ukrajinskému dělníkovi tak hrozí až osm let ve vězení. „Vzhledem k jejímu vzdělání je absurdní, aby měla v zimním měsíci na sněhu, na zemi a na odlehlém místě pohlavní styk za úplatu. Současně je nesmysl, aby si posléze sama způsobila zranění, která utrpěla. S přihlédnutím ke všem přitěžujícím okolnostem je nutné trvat na souhrnném nepodmíněném trestu odnětí svobody,“ argumentovala státní zástupkyně. Pokus o znásilnění v Líšni: muž utekl, policie hledá svědka na videu Rozsudek zazní u brněnského krajského soudu v pátek dopoledne. Horní hranice trestní sazby je u znásilnění s těžkou újmou na zdraví až dvanáct let. Kromě něj je však Boichuk současně obviněn z krádeže. Státní zástupkyně proto rovněž navrhla úhradu majetkové i nemajetkové škody.

