Podle středečních informací serveru Blesk.cz má být ale agresor nyní po smrti, měl spáchat sebevraždu skokem z rozhledny. Policie se zabývá už od konce minulého roku okolnostmi úmrtí muže, jehož tělo bylo nalezeno o druhém svátku vánočním. Zároveň ale policisté nesdělili další podrobnosti týkající se nebožtíka. „Zabýváme se okolnostmi úmrtí muže na Tišnovsku. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by na smrti měla podíl nějaká další osoba,“ řekl Deníku policejní mluvčí David Chaloupka.

Za pokus o vraždu muži hrozilo až dvacet let odnětí svobody, případně výjimečný trest. Nakonec ale útočník do vězení nešel. „Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně rozhodl, že se trestní stíhání zastavuje, a to z toho důvodu, že obviněný nebyl v době svého činu pro nepříčetnost vzhledem ke své duševní poruše trestně odpovědný," sdělil před časem mluvčí krajského státního zastupitelství Hynek Olma.

Útok sekerou v Tišnově: muž byl nepříčetný, je duševně nemocný. Vězení se vyhne

Krajský soud v Brně ale nakonec také vyhověl návrhu krajského státního zastupitelství a obviněnému uložil ochranné opatření, a to ochranné psychiatrické léčení v ústavní formě.

Záchranáři měli po tišnovském útoku v říjnu 2021 v péči šest pacientů, pět z nich utrpělo vážná zranění.