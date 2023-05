V noci na úterý došlo v centru Brna k útoku na mladšího muže. Toho měl údajně napadnout starší muž svou kytarou po předchozí potyčce.

Poškozená kytara. | Foto: MP Brno

„Předcházelo tomu náhodné setkání s dvaadvacátníkem na Moravském náměstí, se kterým ale nebyli evidentně naladěni na stejnou notu. Už od první chvíle se prý oba dohadovali,“ uvedla mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.

Mladší z nich údajně ztratil trpělivost a svému protivníkovi prý v rozčílení udělal díru do kytary a podřel ji. „Na to její majitel reagoval tak, že ho údajně svým rozbitým hudebním nástrojem udeřil do hlavy a způsobil mu tím tržnou ránu,“ popsala mluvčí.

Na místo dorazili strážníci, které si údajně přivolal zraněný muž. Hlídka přivolala zdravotníky, kteří jej ošetřili a převezli do nemocnice.

Oba muži měli popito, což hlídce potvrdila dechová zkouška. Při ověření osobních údajů se navíc majitel kytary prokázal neplatným dokladem. „Protože republikoví policisté vyloučili spáchání trestného činu, strážníci předali případ s podezřením na narušení občanského soužití úředníkům,“ doplnila Skřivánková.