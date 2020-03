Rok a půl má noční můry, zhubl. Třiatřicetiletému Tunisanovi podle jeho slov psychické problémy způsobilo předloňské napadení ve Starobrněnské ulici v Brně. Tehdy v červnu ho okolo půl páté ráno podle obžaloby bezdůvodně zbil osmatřicetiletý Vladan Weiss. Ten byl už v minulosti několikrát trestán. Případ začal krajský soudu projednávat v úterý.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Vraný Jan

Weiss muže prý nejméně sedmnáctkrát udeřil pěstí do obličeje, kopl ho do tváře, nadával mu a sprejem mu nastříkal do zakrváceného obličeje. „V ten moment jsem si přál doslova umřít. Chtěl jsem přestat cítit tu bolest,“ řekl poškozený u soudu.