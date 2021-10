Filip Kadlec dostal trest dva a půl roku vězení s podmínkou na tři roky, Bohuslav Kočka tři roky s podmínkou na čtyři roky. Petru Holešanskému soud za spolupachatelství už dřív od trestu upustil. Všichni tři musí navíc ženě zaplatit padesát tisíc korun.

Obhájce Holešanského Tomáš Čermák požadoval zrušení trestu obžalovaných. „Posttraumatická stresová porucha se u ženy projevila hned, kdežto normálně to bývá týdny až měsíce po aktu. Navíc opakovaně měnila výpovědi. Potom, co byla znásilněná, se šla vymočit ven z chaty a mohla odejít, ale vrátila se zpátky, což by jiná žena po takovém aktu neudělala," uvedl.

Čermák rovněž poznamenal nový trend ze zahraničí, kdy se podle něj podobné případy posuzují ve prospěch ženy, pokud výslovně nedá souhlas. Obhájkyně Kočky Sylva Medková i obhájkyně Kadlece požadovali také zrušení trestu.

Státní zástupkyně Štěpánka Růžičková s obhájci obžalovaných nesouhlasila. „Jejich odůvodnění nejsou dostatečná. Uložené tresty považuji za zcela přiměřené," uvedla.

Soudce Novák při vysvětlení rozsudku dal za pravdu soudu první instance. „K souloži došlo za použití násilí. Z výpovědi Holešanského vyplývá, že žena projevovala nesouhlas. Navíc psychiatrický rozsudek potvrdil, že její výpověď je věrohodná," odůvodnil.

LUKÁŠ SOLAŘ