Vandalovi zřejmě vadila auta, která stála v brněnské Hutařově ulici na zasněžené městské zeleni. „S ostrým předmětem v ruce nesmyslně ničil především přední pneumatiky. Bylo mu dokonce lhostejné, že ho přitom pozorují svědci," uvedl brněnský policejní mluvčí Petr Vala.

Byť incident vidělo několik lidí, pachatel v brněnských ulicích zmizel dříve, než stihli přivolat policisty. „Nešťastní řidiči vyčíslili škodu na necelých dvacet tisíc korun. Vandal je podezřelý ze spáchání trestného činu poškození věci," zmínil Vala.

Policisté nyní přivítají jakékoliv informace, které by vedly ke ztotožnění zatím neznámého pachatele. „Má třicet až čtyřicet let, měří kolem sto osmdesáti centimetrů, je silnější postavy a oblečený byl do tmavé bundy a tmavých kalhot. Lidé mohou kontaktovat polisty na telefonní lince 974 624 776," poznamenal policejní mluvčí.