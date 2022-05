Případ se stal druhou dubnovou neděli brzy ráno na Mendlově náměstí v Brně, kde chtěl mladík nastoupit do skoro odjíždějící tramvaje. „Poslední dveře už neotevřel. Rozeběhl se tak k dalším, které se akorát uzavíraly, a silou je rozevřel. Pak už ale na uzdě neudržel emoce a ve vzteku silně kopnul do skleněné výplně, která se téměř celá vysypala na zem. Jakmile si uvědomil, co provedl, neznámý silák na nic nečekal a z tramvaje raději bleskově utekl," popsal v pátek policejní mluvčí Petr Vala.