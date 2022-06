Letos v březnu za ním přišla do věznice na návštěvu jeho o dva roky starší přítelkyně Irena Cinová. V návštěvní místnosti je odděloval pouze stůl. Doležel ho v jednu chvíli přeskočil a přiložil ženě ke krku žiletku. Začal vyhrožovat, že ji podřízne, pokud nebude moc mluvit s psychologem a vyjednavačem. Neobvyklou událostí se zabývají brněnští kriminalisté. „Mohu potvrdit, že jsme zhruba před měsícem obvinili dvě osoby ze zločinu vydírání se zbraní,“ potvrdil Deníku brněnský policejní mluvčí Pavel Šváb.

Kromě Doležela policisté obvinili i Cinovou. Vyšlo totiž najevo, že se na útoku oba domluvili předem a žena tak o všem věděla. Cinová pak minimálně tušila, že se na návštěvě něco může stát. Důvodem mělo být to, že Doležel nezvládal pobyt ve vězení. Údajně byl šikanován spoluvězněm, který ho měl bít, brát mu jídlo a pořezat ho žiletkou na zádech.

Napadením a fingovaným vydíráním si chtěl Doležel vynutit pozornost. „Chtěl být přeřazen na jinou celu a vynutit si pozornost vedení věznice, protože jeho stížnosti k nim podle něj nikdy nedoputovaly,“ řekl Deníku zdroj obeznámený s případem, který se nepřál být jmenován.

Cinová měla incident nejprve popsat tak, že když za přítelem přišla na návštěvu, viděla na něm, že je rozrušený. Stěžoval si na podmínky ve věznici. Měl říkat, že pobyt za mřížemi nezvládá. Pak měl z pusy vyndat kus žiletky a strčit si ji za prstýnek. Cinové měl během návštěvy říci, že by ji mohl vzít jako rukojmí, čímž by si mohl klást podmínky. Pak přeskočil stůl a přiložil jí žiletku ke krku. Po rozhovoru s přivolaným vyjednavačem Doležel přítelkyni pustil.

Informace o dění ve věznici vyšly najevo při hlavním líčení u Okresního soudu v Jihlavě, kde se Doležel i Cinová zodpovídali z různých podvodů. Když se soudce Doležela zeptal, zda je ještě za něco trestně stíhaný, odpověděl, že za incident ve věznici. Spolu s ním byla obviněna i Cinová, protože se vydírání aktivně zúčastnila a oběť jen předstírala. Jenže Cinová u jihlavského soudu otočila. „Řekla, že o tom, co má její přítel v plánu, nevěděla,“ informoval o dění před soudem jihlavský státní zástupce Ivo Novák.

Doležel použil jako zbraň žiletkový břit, který vyndal na cele z jednorázového holicího strojku. Jde o běžnou součást hygienické výbavy vězně. Nešlo tedy o nepovolený předmět. Jeho držení nebylo v rozporu s vnitřním řádem věznice.

Doleželovi i Cinové za incident ve věznici hrozí trest od dvou do osmi let. Doležel minulý týden dostal za podvody trest tři a půl roku nepodmíněně. Cinovou poslal soud do vězení na osm měsíců. Doležel byl společně s dalšími kumpány zadržen letos v lednu. I tehdy ztropil rozruch, když se chtěl vyhnout zadržení skokem z jihlavských hradeb. Sebevraždu mu nakonec rozmluvil policejní vyjednavač s městskými strážníky.