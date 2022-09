Celou scénu v tu dobu už sledují strážníci na bezpečnostních kamerách. Hlídka vyráží do terénu. „Kapsář po cestě prohledával obsah peněženky a strážníci u monitorů naváděli jeho směrem hlídku. Zloději nepomohlo ani to, že se schoval do nedalekých garáží, strážníci ho tam totiž zakrátko našli. Dohledali také peněženku, kterou po cestě odhodil do odpadkového koše,“ popsala průběh zásahu mluvčí Městské policie Brno Markéta Skřivánková.