„Ten narychlo zaparkoval a z auta navíc nenápadně vystoupil. To už ale muži zákona byli u něj a hned věděli a okamžitě zjistili, že mají co dočinění s nenapravitelným hříšníkem, kterého brněnští policisté během posledního půl roku zastavili již počtvrté. Bohužel pokaždé, tedy i naposledy, neměl za volantem rozhodně co pohledávat,“ popsal v pondělí případ z minulé středy policejní mluvčí Petr Vala.