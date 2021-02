Důchodkyně v době nákupu odložila svoji kabelku do nákupního vozíku. „Z ní pachatel, který si důchodkyni zřejmě vyhlédl předem, odcizil peněženku. Muž našel v peněžence tisíc korun a platební kartu, kterou za tři čtvrtě hodiny dokázal ještě sedm krát použít při placení," popsala případ mluvčí policistů Petra Hrůzová.

Kriminalisté muže dopadli na základě tipů od lidí, kteří se jim ozvali. „Nyní může pětatřicetiletý muž skončit na několik let za mřížemi," poznamenala Hrůzová.

Zdroj: Policie ČR

Kapsáři nejvíce řádí v místech, kde se hromadí více lidí. „Využívají jejich nepozornost a samotná krádež bývá blesková a často nepozorovatelná," upozornila Hrůzová.

Jak se nestat obětí kapsáře



Svá zavazadla nikdy nespouštějte z očí.



Peněženku a doklady noste odděleně, nenoste u sebe větší finanční hotovost a na veřejnosti zbytečně nemanipulujte s penězi.



Tašky s penězi a cennostmi nenoste na zádech, v bočních kapsách oděvů a batohů.



Ženy – věnujte pozornost svým kabelkám, kontrolujte, zda jsou uzavřené, nenechávejte peněženku a jiné cennosti navrchu tašek či kabelek.



Muži – peníze a kreditní ukládejte do vnitřních kapes.



Při nakupování neukládejte své kabelky, tašky, batohy a jiná příruční zavazadla do nákupních vozíků.



Bezpečnostní kód k platební kartě (PIN), pokud si jej nepamatujete, noste odděleně od karty. V případě odcizení platební karty ihned zablokujte účet.



Dostanete-li se do tlačenice, věnujte zvýšenou pozornost svému okolí a své věci dobře střežte.



(zdroj: PČR)