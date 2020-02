Hlídka na místo dorazila za tři minuty a zloděje přistihla ještě v budově. „Pohledu kolegů neunikla postava, která se krčila za kopírkou. Mladého muže důrazně vyzvali, aby okamžitě vyšel z budovy, a vzápětí ho spoutali,“ přiblížil Ghanem. Mladík, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání, se strážníkům omlouval. Podezřelého předali republikovým policistům.

Líšeňský starosta Břetislav Štefan mladíkovo počínání nechápe. „Za deset let, co jsem ve funkci, je to první vloupání do budovy radnice. Navíc na odboru správy budov žádná hotovost není,“ řekl starosta.

Před třemi lety někdo ukradl z obecního úřadu v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku vyšívaný znak obce. Visel na chodbě před obřadní síní a ručně jej vyšila jedna tamní rodačka.