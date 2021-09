Často se spolu bili a hádali, řekla u Krajského soudu v Brně kamarádka obžalované Michaly Lukšíkové. Podle obžaloby v březnu na brněnském Cejlu po hádce zabila svého partnera nožem. V pátek pokračovalo hlavní líčení. „Po šarvátkách mívali oba modřiny. Později na sebe začali žárlit," řekla svědkyně.

Jednací síň na soudu. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Muž po bodnutí do krku na místě zemřel. Lukšíkové hrozí za vraždu až osmnáct let vězení. „Mrzí mě to, nechtěla jsem ho zabít, pořád ho mám ráda,“ uvedla už dříve čtyřiadvacetiletá Lukšíková.