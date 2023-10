Vtrhli k muži do bytu a střelili ho do obličeje. Soud řešil drogový spor z Brna

/VIDEO/ Nebyli spokojení s kvalitou pervitinu, proto se v lednu vydala čtveřice agresorů do bytu muže, který jim drogu prodal. Střelili ho pistolí do obličeje, napadli obuškem a okradli. Čtveřice proto byla obžalována z loupeže a porušování domovní svobody, za což jim hrozí až dvanáct let vězení. O trestech pro dva ze čtyř agresorů měl ve středu rozhodovat brněnský Krajský soud.

Obžalovaného Cvečka k soudu přivedla v poutech vězeňská eskorta. | Video: Deník/Jiří Kostka

Hlavním iniciátorem lednového útoku měl být obžalovaný Tomáš Cveček. Od poškozeného muže si měl o několik dní dříve koupit asi čtyři injekční stříkačky za šest tisíc korun. Zkoušel prý drogu rozpustit, zjistil ale, že není kvalitní. Spolu s Denisou Weberovou, Mihály Zubem a Oleksandrem Tsapem se proto vydali k muži domů. Ten jim ale náhradu za drogy údajně dát odmítl. Poslední dva jmenovaní proto muže fyzicky napadli, ukradli mu čtyři a půl tisíce korun, mobil a reproduktor. K činům se přiznali už během srpnového jednání a odsouzení byli koncem léta. Hlavním cílem středečního jednání tak bylo zjištění, jakou roli při loupeži zastávali obžalovaní Cveček a Weberová. Podle předešlých výpovědí to měl být Cveček, kdo celé přepadení inicioval. „Drogy byly nekvalitní, chtěli jsme vrátit peníze. Otevřel nám na ohlášení mé tehdejší přítelkyně Denisy Weberové, která prodejce znala. Chtěl jsem mu nekvalitní drogy ukázat," řekl během srpnového jednání obžalovaný muž. Přes sto zadržených migrantů na jihu Moravy. Rekordní počet se tísnil v dodávce Obžalovaný Cveček, kterého k soudu v poutech dovedla vězeňská eskorta, nechtěl ve středu svou původní výpověď nijak dále rozvíjet. Hlavní slovo tak dostal svědek incidentu, který v té době se Cvečkem v bytě bydlel. Do soudní síně dorazil taktéž s pouty a za doprovodu příslušníků vězeňské stráže. Momentálně si totiž odpykává trest za jinou trestnou činnost. Oba muži spolu bydleli v bytě 2+1 v brněnských Židenicích od listopadu 2022 do února 2023. „Spal jsem ve svém pokoji a probudil mě hluk. Vyšel jsem ven a zeptal se co se děje. Ve vedlejším pokoji byli dva cizí chlapi a Tomáš s Denisou (obžalovaní Cveček s Weberovou – poznámka redakce). Poškozený klečel na zemi a držel se za obličej. Pak všichni čtyři odešli. Ti dva cizí muži při tom nesli reproduktor a baseballovou pálku,“ popsal průběh loupeže svědek. Poškozený byl odsouzený za jiné trestné činy Protože se kromě svědka a obžalovaného Cvečka k soudnímu jednání nikdo další nedostavil, neměl soud koho dál vyslýchat. Obžalovaná Weberová se totiž nachází ve vazbě a z jednání se omluvila, poškozený muž pak měl být mezi tím odsouzený za jiné trestné činy. Jednání proto bylo odročeno. Soud tak nakonec rozhodoval pouze o tom, jestli zůstane obžalovaná Weberová i nadále ve vazbě. Spolčil se se zlodějem aut. Žalobce navrhl pro policistu z Brna šest let vězení Její obhájce navrhoval vazbu zrušit, protože prý má obžalovaná malé dítě a rodinu. Útěk ani nebezpečné jednání tak podle něj u ní nedává smysl a lze ji stíhat na svobodě. Soudce Michal Zámečník jeho návrh ale po poradě soudu rázně odmítl. „Obžalovaná už byla v minulosti dvakrát trestaná. Jednou za drogy, podruhé za krádež. Při lednové loupeži v Židenicích byla dokonce v pokročilém stádiu těhotenství. Protože byla drogově závislá, bylo jí dítě hned po porodu odebráno. Je proto velmi pravděpodobné, že by se po propuštění z vazby snažila opatřit si drogy a dopustila se tak další trestné činnosti,“ vysvětlil soudce důvody, proč se rozhodl Weberovou ponechat ve vazbě. Zdroj: Deník/Jiří Kostka Proti rozhodnutí šlo vznést stížnost, což obhájce Weberové také ihned udělal. Soud bude pokračovat patnáctého listopadu v devět hodin ráno. Dostavit by se k němu měli i další aktéři židenického konfliktu.

