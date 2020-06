/VIDEO/ Na krádež mobilních telefonů se zaměřila dvojice neznámých zlodějů na začátku června v jednom z brněnských velkoobchodů. Policisté o případu informovali v pondělí. „Jakmile se jeden dal do práce, druhý jej při krádeži pohotově kryl. Ze skříňky mrštně vytáhli rovnou dva vystavené mobilní telefony a s kořistí za třiadvacet tisíc korun z prodejny bleskově odešli,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala.

Na krádež mobilních telefonů se zaměřila dvojice neznámých zlodějů na začátku června v jednom z brněnských velkoobchodů. | Video: PČR

Zloděje zachytily kamery. Brněnští kriminalisté pátrají po štíhlém muži, jenž měří okolo 190 centimetrů a vypadá zhruba na pětadvacet let. „Oblečený byl do modrých riflových kalhot, černého trička a černé bundy do pasu s kapucí,“ přiblížil Vala.