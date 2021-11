Podle výpovědi jednoho ze svědků jej obžalovaný oslovil pod falešným ženským profilem na sociální síti Instagram. Původně se mělo jednat o přátelství, později však od oběti vyžadoval zaslání intimních fotografií. „Dívka mi na profilu navrhla, abych jí poslal fotky, na kterých byly moje intimní partie. Poté chtěla, abych se vyspal s klukem, protože jsem prý nezkušený,“ uvedl jeden z poškozených.

S obžalovaným se svědek znal osobně, že současně stojí za falešným dívčím profilem, nicméně nevěděl. „Bavili jsme se spolu, chodili ven, o komunikaci přes instagram jsem mu říkal. Netušil jsem, že se jedná o stejného člověka, kdyby po mně chtěl intimní fotky, neposlal bych mu je,“ zaznělo u soudu při čtení svědecké výpovědi.

Nezletilý svědek zároveň podle soudního senátu přiznal, že společně se Svobodou občas popíjeli alkohol, který si od něj oběť kupovala. Součástí měla být také takzvaná hra na flašku, při které musel svědek plnit na pokyn obžalovaného různé úkoly. „Chtěl se mi vystříkat na zadek, byl jsem nahý a nemohl se obléct. Začal jsem vyvádět, ale on se mi vystříkal do spodního prádla, poté jsem mohl odejít,“ přečetla soudkyně Hana Kleinová.

Obžalovaný ve své výpovědi odkázal na podané odvolání. „Doplnil bych jen, že žádný nedobrovolný intimní kontakt nikdy nenastal a současně ani nedošlo ke znásilnění,“ uvedl ve středu Svoboda. Dvaadvacetiletý muž měl trestnou činnost páchat přibližně od července roku 2014 do srpna 2019. Krajský soud mu kromě pětiletého trestu ve věznici s ostrahou uložil také ochranné sexuologické léčení a propadnutí počítače s grafickou a paměťovou kartou.

Částí případu se nyní bude zabývat olomoucký vrchní soud. Některým z obětí totiž v době činu nebylo patnáct let. „Trestní sazba se v tomto případě pohybuje od pěti do dvanácti let, věcná příslušnost proto v prvním stupni náleží krajskému soudu. Ve věci tedy rozhodoval nepříslušný soud, činnosti se měl obžalovaný současně dopustit jako mladistvý,“ zdůvodnila rozhodnutí soudkyně Hana Kleinová.