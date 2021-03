Prázdnou prodejnu potravin si mladý zloděj vyhlédl koncem loňského roku. „Vykopnul vstupní dveře, a namířil si to rovnou do kanceláře, kterou celou prohledal. Ukradl odtud šestasedmdesát tisíc korun v hotovosti," uvedl brněnský policejní mluvčí Petr Vala. Poškozením dveří navíc majiteli obchodu způsobil škodu dalších patnáct tisíc.

Zloděj sice nadále uniká, při činu jej ale natočila kamera umístěná v kanceláři. Policisté nyní záznam zveřejnili a prosí lidi, kteří pachatele na záběrech poznají, aby se vyšetřovatelům ozvali.

„Hledaný muž je ve věku kolem dvaceti až pětadvaceti let, měří zhruba metr sedmdesát a má hubenou postavu. Oblečený byl do světlemodrých riflí, takzvaných mrkváčů a černé bundy do pasu s kapucí. Na nohou měl bílé sportovní kotníčkové boty a na rukou gumové rukavice," popsal hledaného muže Vala.