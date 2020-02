Mladého muže ve čtvrtek v noci rozčílilo, že mu spadla na zem svačina, kterou už potom nemohl sníst. Jeho počínání zachytily kamery městské policie.

„Mladík ve výskoku kopl do dvou sloupů a při druhém kopu švihl rukou tak prudce, že mu z ní vyletěla svačina na druhou stranu chodby. Sendvič potom podezřelý zvedl a zkoumavě si ho prohlížel. Hloubání zakončil tím, že jídlem prudce mrštil o zem," popsal v pátek mluvčí městské policie Jakub Ghanem. Následovalo mladíkovo řádění, po kterém zůstaly tři převrácené kovové odpadkové koše a rozsypané odpadky.

Strážníci muže dostihli na ulici Dornych, odkud s ním zamířili zpět do podchodu, kde ho nechali nepořádek uklidit. „Mladík však nevydržel až do konce úklidu a po několika minutách se začal vztekat a navzdory zákonným výzvám se snažil odejít. Situaci vystupňoval do té míry, že proti němu strážníci museli použít donucovací prostředky a spoutat ho," doplnil Ghanem.

Mladý muž se bude ve správním řízení zodpovídat ze znečištění veřejného prostranství a neuposlechnutí výzvy úřední osoby.