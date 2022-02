Z rodinného domku si zloděj odnesl nezajištěné kolo, v dalším čekal majitel

Do rodinných domků se vloupal zloděj v Kuřimi, který se po ránu potuloval po okrajových částech města. „V zahradě jednoho z rodinných domů ho zaujalo odstavené nezajištěné horské kolo v hodnotě nejméně dvacet tisíc korun. Jeho odcizení nebylo složité, ale to bylo poslední, co se mu povedlo,“ informoval v pondělí policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Ilustrační fotografie. | Foto: Michaela Hasíková