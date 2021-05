Za pokus o těžké ublížení na zdraví Městský soud v Brně Diegovi Pechovi udělil nepodmíněně tři roky ve vězení s ostrahou, druhému z bratrů roky čtyři. Marek Pecha se proti rozsudku odvolal ke Krajskému soudu v Brně. Ten ve středu ráno potvrdil verdikt soudu první instance.

Kromě fyzického napadení se Marek Pecha s jiným komplicem den po incidentu pokusil oloupit dalšího muže. „Obžalovaný poškozenému podával ruku a říkal, že pokud jim nedá peněženku, tak ho zbijí," zmínila při čtení spisu předsedkyně soudu Monika Staniczková. I proto pětadvacetiletý muž dostal o rok více, než jeho bratr.

Na svoji obhajobu Pecha uvedl, že peněženku sice chtěl odcizit, ale muži nevyhrožoval. Dosvědčil ho kamerový záznam z místa činu. U soudu projevil lítost. "Kdybych nebyl pod vlivem návykové látky a prášků, nestalo by se to. V budoucnu chci žít řádný život, starat se o svoji dceru a chodit do práce," řekl muž.

Za takzvaný úlet jeho čin považuje i Pechův obhájce. „Je to následek užívání drog. Doporučil bych, aby soud trest zrušil a obžalovaného zařadil do protidrogové léčebny, nebo rapidně snížil výkon trestu," pronesl v závěrečné řeči advokát Jiří Gasaj.

Marka Pechu v minulosti šestkrát trestali. Užívání návykových látek Krajský soud v Brně nepovažuje za polehčující okolnost. "Skutkový děj vyplývá z výpovědi poškozených, svědků, kamerových i úředních záznamů. Co se týká pokusu zvlášť těžkého zločinu ublížení na zdraví, tak pokud obžalovaní napadli poškozeného šroubovákem, nepochybně se jedná o tuto právní kvalifikaci," objasnila zamítnutí odvolání Krajského soudu v Brně Staniczková. Pechu tak čekají čtyři roky za mřížemi.