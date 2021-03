S četnými ranami poškozeného muže odvezli záchranáři, podle žalobkyně jen těsně unikl smrti. „Utrpěl těžké zranění. Bodný kanál jen těsně minul krční tepnu. Hrozila mu smrt v řádu minut,“ uvedla státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová. Ke smrti podle ní nedošlo jen díky shodě náhod a odborné lékařské pomoci.

Obžalovaný Jelínek se k činu přiznal. „Cítím se vinen. Vím, že jsem to udělal. Trest si zasloužím,“ řekl před soudem sedmatřicetiletý muž.

Poškozenému se omluvil. „Chtěl bych se omluvit. Co jsem udělal, to se omluvit nedá, vím, že ne. Je mi to hrozně líto. Nevím, co se stalo,“ dodal Jelínek.

Za pokus o vraždu soud Jelínkovi vyměřil desetiletý trest ve vězení. Pojišťovně musí zaplatit skoro sto osmdesát tisíc korun. „Vzali jsme v úvahu to, že obžalovaný prohlásil vinu i skutečnost, že jeho jednání zůstalo ve stádiu pokusu. Nelze přehlédnout způsob provedení,“ poznamenala soudkyně Jaroslava Bartošová. Jedenáct bodných ran do míst, kde jsou důležité orgány, podle ní znemožnilo uložit trest pod spodní hranici.

Rozhodnutí soudu není pravomocné. Obžalovaný rozsudek přijal, státní zástupkyně si nechala lhůtu pro odvolání.