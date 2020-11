Případ se začal projednávat v úterý. Kobakhidze v únoru minulého roku napadl nožem dvě prodavačky v prodejně Brněnka na ulici Cejl poté, co se ho ženy pokusily zastavit při krádeži čokoládových tyčinek. Jedna z prodavaček skončila s vážnějšími říznutími na obličeji, druhá žena vyvázla jen s oděrkami.

Ačkoli nakonec ani jedna z žen nebude mít žádné trvalé následky, při zvažování trestu soudní senát přihlédnul hlavně k podobě útoku. „Kobakhidze napadl nožem fyzicky slabší ženy, pokud by chtěl odejít nebo se ubránit, nemusel nůž vůbec vytahovat. Je spíš náhoda, že se nic vážnějšího nestalo. Musel být jistý, co takto velký nůž může způsobit. Navíc po ženách aktivně útočil, i když se před ním schovávaly za regály,“ zdůvodnila soudkyně Dita Řepková.

Polehčující pro soud bylo, že muž vyjádřil upřímnou lítost a omluvil se, na území Česka také nikdy předtím nebyl trestaný. Naopak přitěžující okolností bylo, že se dohromady dopustil hned tří trestných činů – ublížení na zdraví, krádeže a výtržnictví. Řepková mu také vytkla, že se k celému činu přiznal až po delší době.

Zmínila rovněž, že se Kobakhidze snažil během celého soudního jednání působit v lepším světle, než jaký ve skutečnosti byl. Výsledky psychologických vyšetření však ukazovaly jeho špatné stránky. V rozhovoru s psychologem se například snažil část viny přenést na prodavačku, které jej napadla. Také byl agresivní na pracovníka detenčního ústavu, když se dožadoval uklidňujících léků.

Soudní senát jej odsoudil na 5 let ve věznici ze zvýšenou ostrahou. Trestní sazba, ve které se jeho čin klasifikoval, přitom spadal do kategorie 5-12 let, muž tak dostal spodní hranici. Zároveň Kobakhidze dostal trest vyhoštění z České republiky. Může tak požádat o deportaci zpět do Gruzie, kde si může i odpykat trest. Muž se na místě odvolal.

SÁRA JESCHKEOVÁ