Kučera měl podle obžaloby loni 7. října napadnout poškozeného ve večerních hodinách u odlehlé chaty v Bystrci. Důvodem útoku byla krabička cigaret. Potom poškozený odešel i s taškou, která patřila Kučerovi, před chatu. Kučera si při svém odchodu z místa všiml, jak oběť odložila tašku vedle sebe a utírala si krev.

Podle svých slov si chtěl jenom vzít svou tašku zpět, ale poškozený se na něj měl vrhnout a přetáhnout mu mikinu přes hlavu. „Podle důkazů byl poškozený pod vlivem pervitinu. V té chvíli Kučera dostal strach z ohrožení zdraví a života. Zpanikařil a začal před sebou mávat nožem,” konstatoval obhájce Pavel Nádeníček.

Podle státní zástupkyně Zuzany Zámoravcové však Kučera musel znát dopady útoku nožem. „Musel vědět, že útočí proti horní polovině těla, kde jsou životně důležité orgány,” řekla. Navrhla, aby byl uznán vinným z pokusu o vraždu, a požadovala čtrnáctiletý trest.

Soudce se nakonec přiklonil k pokusu o těžké ublížení na zdraví. „U poškozeného, ač šlo o vážná zranění, nedošlo díky včasné lékařské pomoci k těžké újmě na zdraví,” zdůvodnil rozsudek soudce Tomáš Kurfiřt. Proto Kučeru odsoudili k šesti letům vězení s ostrahou, propadnutí použitého nože a náhradě škody, která vznikla pojišťovně při léčbě oběti, náhradě ušlého zisku oběti a bolestnému. Obě strany sporu se mohou odvolat.

Kučera svého činu u soudu litoval. „Mrzí mě to. Celé mě to velmi zasáhlo, dokonce jsem poslal poškozenému omluvný dopis,” uvedl u soudu. Žádal o propuštění z vazby do doby nastoupení výkonu trestu. Soud žádosti nevyhověl.

Zdroj: Lenka Kročilová

