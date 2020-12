Vše, co mu přišlo pod ruce, kradl devět měsíců pětadvacetiletý mladík z Brna.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Z toho co vzal, by si mohl pořídit prodejnu jízdních kol nebo malou stavební firmu. Sám nebo s komplicem se vloupával do stavebních budek, rodinných domů, nebytových prostor i novostaveb," sdělila ve středu policejní mluvčí Petra Hrůzová.