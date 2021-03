„Obžalovaný se na místě odvolal,“ informovala mluvčí brněnského soudu Klára Belkovová. Případem se tak ještě bude zabývat Vrchní soud v Olomouci.

Černohlávkovi hrozilo za zločin vraždy až osmnáct let. Čin se stal loni 4. července kolem půl páté odpoledne u rybníku Stará plovárna. Obžalovaný tehdy podle soudu umlátil klackem jiného bezdomovce, s nímž se dostal do konfliktu.

„Obžalovaný zasadil oběti nejméně třináct úderů,“ podotkl během hlavního líčení státní zástupce Jiří Morava.

Černohlávek konflikt více méně přiznal. Nesouhlasí pouze s tím, že to byl on, kdo bezdomovce zabil. Ani jedna z ran totiž nemířila na hlavu. Obhajoba naznačuje, že poté, co Černohlávek bití zanechal a odešel, mohl oběť napadnout ještě někdo další. To ale soud na základě důkazů vyloučil.

Příčinou smrti bezdomovce bylo polytrauma, což je těžké poškození minimálně dvou životně důležitých orgánů. Záchranáři byli k oběti původně přivolání s podezřením na náhlé úmrtí. Jenže soudní pitva nakonec odhalila násilnou smrt.

Černohlávek po dopadení skončil ve vazbě. Kriminalisté ho původně obvinili z vydírání se smrtí, ale po obdržení znaleckých posudků byl obviněn z vraždy. Velkou roli sehrál alkohol. Oba muži byli v době incidentu opilí. Černohlácek po muži chtěl, aby z místa odešel. Když to odmítl, došel si pro klacek, kterým začal muže mlátit. Zřejmě kvůli opilosti napadený necítil takovou bolest, což Černohlávka vyprovokovalo k tomu, aby mu ještě připadal.