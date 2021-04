„Vedle toho, že využívali zařízení, které nemá být v provozu, neměli také předepsanou ochranu obličeje," informoval v pondělí policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Policisté přestupky provozovatele podniku i sportovců, z nichž si řada do podniku přicestovala zacvičit z Brna, zadokumentovali. Do hledáčku policistů se podnik dostal před několika dny. „U provozovatele si ještě těsně před akcí dokonce telefonicky ověřovali, zda v podniku dodržují předepsaná nařízení. Dostalo se jim ujištění, že v provozu rozhodně nejsou. O to překvapivější výsledek kontroly byl," sdělil Malášek.

Případ dořeší správní orgán.