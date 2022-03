Chybějící zadní sklo nahradil řidič černou plachtou. Poté, co spatřil auto strážníků, se snažil zmizet. Odbočil do vedlejší ulice a prudce zajel na vyhrazené parkovací místo. Nebylo mu to však nic platné. Následná kontrola ukázala, že černá plachta místo skla byla tím nejmenším přestupkem.