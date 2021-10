Cvičení se uskutečnilo od středy do čtvrtečního poledne na hraničních přechodech Lanžhot, Mikulov a Starý Hrozenkov. „Ve čtvrtek jsme při kontrole bílého auta s českou registrační značkou zajistili čtyři migranty z Pákistánu, které převážel devětadvacetiletý Uzbek," doplnila Hrůzová.

Další cizinec, který do České republiky přicestoval z Maďarska na nápravě kamionu, se přihlásil sám k dopravnímu policistovi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.