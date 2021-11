V rychlé virtuální komunikaci nabídla kupující žena údajně ze středních Čech odeslání peněz na platební kartu prodávající. Obratem rovněž zaslala na mobil odkaz k uskutečnění transakce. „Po vyplnění veškerých údajů k platební kartě do internetového formuláře, s jehož vypsáním kupující ochotně pomáhala, postupně přišly číselné ověřovací kódy. Ty pak prodávající zadala do jiného internetového formuláře, který se tvářil jako opravdu důvěryhodný,“ přiblížil ve středu policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Ženě, jež inzerát zveřejnila, sice jednání připadalo neobvyklé, domnívala se ale, že se jedná o nový způsob platby. A to obzvláště poté, co obdržela zprávu, že se transakce uskutečnila bez problémů a peníze dorazí následující den na její bankovní účet. „Večer jí ale dorazila v angličtině zpráva z banky. Neúspěšné přihlášení do mobilní aplikace ji neznepokojilo a vše začala řešit až ráno. To zjistila, že během noci zmizely z jejích účtů v několika platbách skoro tři milióny korun,“ doplnil Malášek.

Jihomoravští policisté proto upozorňují na narůstající trend internetové kriminality. Jen do listopadu řešili v souvislosti s tímto odvětvím již devět set případů, vzhledem k nadcházejícímu vánočnímu období však lze do konce roku očekávat jejich nárůst. Souhrnná škoda se dosud pohybuje kolem sto padesáti milionů korun. „Mezi obvyklé modely podvodů patří zejména investice do kryptoměn, zneužití platební karty nebo vylákání peněz pod identitou falešného bankéře,“ upozornil policejní vedoucí oddělení kybernetické kriminality Stanislav Kovárník.

Legenda o americkém vojákovi

Dlouhodobým modelem mezi internetovými podvodníky je zároveň takzvaná legenda o americkém vojákovi. „Pachatel naváže elektronický kontakt, obvykle s ženou. Pak už pod různými záminkami, mnohdy až neuvěřitelně nereálnými, požaduje zaslat peníze. Velmi často v případu hraje stěžejní roli odeslaný balík se závratnou finanční hotovostí,“ vysvětlil častý postup Kovárník.

Dopadnout pachatele je pro policisty následně velmi složité, nejčastěji se totiž jedná o zahraniční podvodníky. Peníze tak mizí na účtech vedených v zemích, se kterými nemá Česko navázanou dostatečnou policejní spolupráci. „Šance na dopadení bývá v drtivé většině případů naprosto minimální. Co si vzpomínám, snad pouze jednou přišel po několika letech rozsudek z Ruska, kde se podvodem skutečně začali zabývat,“ přiblížil Kovárník.

Policisté proto upozorňují, aby majitelé účtů s přihlašovacími údaji do internetového bankovnictví nakládali co nejopatrněji. Neměli by je poskytovat na základě vyžádání neznámými osobami, chybou je také přeposílání konfirmačních kódů. Nebezpečí hrozí stejně tak při instalaci softwaru na vzdálenou správu počítače, pachatel je poté schopen přístroj bezmezně využívat.