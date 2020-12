Krajský soud jej v pátek za pokus o vraždu a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku poslal na dvanáct let do věznice se zvýšenou ostrahou. Rozsudek není pravomocný. Obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání. "Útočníkovi přitížil způsob provedení i souzení za více činů," uvedl soudce Michal Zámečník.

Vrba také musí zaplatit bývalé přítelkyni tři a půl tisíce korun, které utratil a také nemajetnou újmu zhruba 260 tisíc korun. Dalších zhruba šedesát tisíc pak má zaplatit Všeobecné zdravotní pojišťovně za lékařské výlohy.

Vrba ženu podle obžaloby napadl trubkou nečekaně zezadu, poté co jí zasadil nejméně sedm ran do hlavy, srazil ji do montžní jámy a tam ji ještě nejméně dvakrát udeřil do boku a ještě se jí snažil trubkou bodnout do břicha. Žena měla rozbitou hlavu, zlomenou čelist, noc a další zranění.

Vrba obvinění od začátku odmítal. "Nikdy jsem ji ani neuhodil. S tímhle nástrojem jsem navíc nemohl někoho sedmkrát udeřit do hlavy, aby pak přežil," prohlásil ve své závěrečné řeči.

Soudní znalec však potvrdil, že zranění způsobila kovová trubka a také, že oběť mohla útok přežít.

Podle soudce Zámečníka Vrba přišel během soudního líčení s několika verzemi, který postupně vylepšoval až do finální verze. "Obžalovaný chtěl poškozenou usmrtit, což vyplývá z toho, že mířil na hlavu. Vina vyplývá i z jeho následného chování, kdy z místa činu ujel, skrýval se před policií a nepřihlásil se, ani když se dozvěděl od kamaráda, že jej policie hledá," řekl Zámečník.

Státní zástupce Petr Bejšovec sdělil, že jeho vinu prokázala výpověď poškozené, na ni navazující výpověď svědkyně i forenzní důkazy. "Prvního pachatele, kterého označila byl od začátku obžalovaný, svou výpověď neměnila," oznámil. Verze, že ženu zmasakrovali překupníci drog, se podle něj hodí spíše do filmu.

Obhájkyně Klára Böhmová požadovala zproštění viny svého klienta. "Jediný důkaz, že se skutek stal jak popisuje obžaloba, je jen výpověď poškozené. Na oblečení obžalovaného nebyla žádná krev, jen na trubce," zmínila.

Podle obhájkyně navíc Vrba neměl žádný motiv bývalou přítelkyni zabít. "Rozchody u nich byly na denním pořádku," doplnila.