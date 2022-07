Útočník ženu sledoval, pak ji na Kolišti bodl do zad. Přiznal se a dostal 11 let

autor externí

Svou oběť chvíli sledoval, pak k ní přistoupil zezadu a za použití kuchyňského nože ji bodl do zad. Jakuba Náplavu z Břeclavi Krajský soud v Brně poslal ve čtvrtek za pokus o vraždu na jedenáct let do vězení. Rozsudek není pravomocný. Čin se odehrál v září loňského roku na lávce spojující brněnský park Koliště s centrem IBC.

Obžalovaný Jakub Náplava. | Video: Deník/ Barbora Vozková