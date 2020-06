Dvanáct a půl roku za mřížemi uložil za pokus o vraždu v úterý krajský soud Richardu Uścińskemu z Brna. Muž podle obžaloby v září minulého roku zaútočil v Merhautově ulici v Brně na milence své tehdejší přítelkyně. „Obžalovaný poškozeného pobodal osmicentimetrovou čepelí. Jednou do zad a třikrát do krku. Z toho jedna rána jen těsně minula tepnu. Je zřejmé, že jde o pokus o vraždu," uvedl státní zástupce Marek Vagai.

Dvanáct a půl roku za mřížemi uložil za pokus o vraždu v úterý krajský soud Richardu Uścińskemu z Brna. | Foto: Pavel Podešva

Potyčka se odehrála ve výtahu. Uściński svého soka ramenem zatlačil do výtahu, načež se oba muži začali rvát. „Létaly pěsti. On mě pak kousl do prstu a dostal do kravaty. Měl jsem rudo před očima. Sáhl jsem po noži, který jsem s sebou vždy nosil, a začal s ním mávat. Nebyl v tom úmysl zabít. Byl jsem úplně na dně. Chtěl jsem mu jen rozbít hubu. Neskutečně toho celého lituji. Mrzí mě to," vypověděl Uściński.