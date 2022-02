„Po jízdních kolech asi před startem cyklistické sezony zatoužil zatím neznámý pachatel, který se v noci vypravil do Pohořelic. Do bytového domu a následně do sklepních kójí se v Komenského ulici dostal násilím, když poničil jak dveře, tak i jejich zámky,“ informoval v pondělí policejní mluvčí Bohumil Malášek.