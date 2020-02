„Ačkoliv sice šoféři své vozidla řádně uzamčeli, bohužel pozapomněli na to nejdůležitější, skrýt všechny cennosti před zraky případných pobertů. Právě tyto věci pak zapůsobily na neznámého nenechavce jako magnet, přičemž si při jejich získání nebral vůbec žádné servítky," uvedl v pondělí policejní mluvčí Petr Vala.

Pachateli totiž nedělalo nejmenší problém poničit u aut okna, přes která se do vozů následně vloupal.

Majitelům aut způsobil podle předběžných odhadů škodu za téměř třicet tisíc korun. Po dopadení bude pachatel zřejmě čelit trestnímu stíhání kvůli podezření ze spáchání trestného činu krádež.

Policisté řidičům radí, aby v autech nenechávali žádné předměty, a to ani v zavazadlovém prostoru. „Pokud je to možné, radíme nenechávat kufr se zataženou roletou, přičemž je dobře vidět, že uvnitř není nic, co by se dalo snadno odcizit. Všem šoférům připomínáme, že auto není trezor," doplnil Vala.