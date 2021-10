Ve stodole nedalekého domu osmapadesátiletého majitele zase ukradl křovinořez, svářečku, autonabíječku a šest řezacích pil. „I na třetím místě byl pravděpodobně stejný zloděj úspěšný. Do stavení čtyřicetiletého majitele se znovu dostal po otevření nedostatečně zajištěného okna. V budově odcizil především nářadí a náčiní na opravy strojů„ zmínil Malášek.

Do tří domů v Borači na Brněnsku se v noci postupně vloupal neznámý zloděj. „V příbytku čtyřiapadesátiletého majitele, kam se dostal po otevření na ventilaci zajištěného okna, sebral z garáže dvě elektrokola, křovinořez a další věci," přiblížil ve středu policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.